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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260314 - 0351 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Crackdealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Bei einem mutmaßlichen Crackdealer klickten gestern Mittag (13. März 2026) im Bahnhofsviertel die Handschellen, nachdem er Zivilfahndern ins Visier geraten war. Bei ihm konnte eine nicht geringe Menge Crack beschlagnahmt werden.

Den Zivilfahndern fiel der 25-Jährige gegen 12:30 Uhr in der Niddastraße auf, als er augenscheinlich zielgerichtet zu seinem Drogenversteck ging, dort etwas entnahm und sich anschließend in eine nahegelegene Spielothek begab. Bei der Überprüfung des Verstecks stellten die Fahnder eine nicht geringe Menge Crack fest und beschlagnahmten dort insgesamt 85 Gramm des Betäubungsmittels, welches in kleinen, in Folie verpackten Plomben abgepackt war. Den 25-Jährigen konfrontierten sie noch in der Spielothek mit dem Umstand und nahmen ihn fest.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Crack in nicht geringer Menge verantworten. Zudem hielt er sich unerlaubt in Deutschland auf. Er soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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