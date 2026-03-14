Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260314 - 0349 Frankfurt - Bornheim: Vandalismus an Wahlplakaten - Festnahme

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (13. März 2026) machte sich ein 32-Jähriger in Bornheim an mehreren Wahlplakaten zu schaffen. Seine Festnahme war die Folge.

Ein Passant teilte zunächst per Notruf mit, dass eine männliche Person gegen 14:55 Uhr in der Löwengasse ein Wahlplakat von einem Mast riss und darauf herumtrampelte. Als der zunächst Unbekannte seinen Weg fortsetzte, riss er in der Folge in der Heidestraße ein weiteres Plakat von einer Laterne und beschädigte dieses ebenfalls.

Das hinzugerufenen Streifenteam nahm den 32-Jährigen noch in unmittelbarere Nähe fest. Sein Motiv: unklar. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten.

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