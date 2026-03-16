Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260316 - 0357 Frankfurt - Bahnhofsgebiet: Autofahrer unter Drogen und ohne Führerschein festgenommen

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntagabend (15. März 2026) ging Polizeibeamten ein Autofahrer ins Netz, der nicht nur unter Drogeneinfluss, sondern noch dazu zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Fahrer wurde festgenommen.

In den späten Abendstunden richteten Polizeibeamte eine Kontrollstelle in der Karlstraße ein. Gegen 21:00 Uhr fiel ein Fahrzeug auf, bei dem das Kennzeichen nicht ordnungsgemäß angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zunächst festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Eine Überprüfung ergab, dass der 22-Jährige schon über 20-Mal ohne Führerschein erwischt wurde. Die Polizisten entdeckten in dem Fahrzeug weiterhin Utensilien zum Drogenkonsum. Ein anschließend durchgeführter Test reagierte positiv auf Kokain.

Der 22 Jahre alte Mann wurde festgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt. Der wohnsitzlose Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

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