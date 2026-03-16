Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260316 - 0360 Frankfurt - BAB 66/ Heddernheim Rasante Flucht mit gestohlenem Auto - 28-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (15 auf 16. März 2026) lieferte sich ein 28-Jähriger eine rasante Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifenwagen der Polizei. Seine Flucht endete im Frankfurter Stadtteil Heddernheim, wo den eingesetzten Streifen der Grund der Flucht schnell offenbar wurde.

Zunächst fiel einem Streifenteam der Polizeiautobahnstation auf der Bundesautobahn 66 gegen 00:00 Uhr in Höhe des Krifteler Dreiecks ein grauer VW aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Daher entschlossen sich die Beamten, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Doch anstatt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, gab dieser Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn ins Frankfurter Stadtgebiet.

Die anschließende Flucht ging über die Eschersheimer Landstraße, die Dillenburger Straße und die Rosa-Luxemburg-Straße in den Frankfurter Norden. Aufgrund eines beschädigten Reifens durch eine Kollision mit einem Bordstein verlangsamte der Flüchtige dann seine Fahrt im Bereich des Nordwestzentrums und kreiste mehrfach im Erich-Ollenhauer-Ring. Dabei kollidierte er mit mehreren Streifenwagen, bevor er letzten Endes zum Stehen kam und Streifenteams ihn festnahmen. Personen kamen nicht zu Schaden. An den Streifenwagen entstand Sachschaden. Das flüchtende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Der Grund für die Flucht offenbarte sich schnell: Nicht nur, dass der 28-Jährige merklich unter Alkoholeinfluss stand, auch das Fahrzeug, mit dem er unterwegs war, war am Tag zuvor als gestohlen gemeldet worden. Der Wohnsitzlose muss sich nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

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