Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus geparktem PKW - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Süd (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 15.01.2026, 21:00 Uhr, bis Freitag, den 16.01.2026, 09:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem geparkten schwarzen Opel Corsa mehrere Pakete.

Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Kleiststraße in Ludwigshafen am Rhein abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen und dieses stets ordnungsgemäß zu verschließen.

