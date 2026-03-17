Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260317 - 0364 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme im Zusammenhang mit unerlaubtem Drogenhandel

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (16. März 2026) führten Beamte eine Festnahme im Allerheiligenviertel durch, nachdem zwei Männer im Verdacht standen, mit Drogen zu handeln. Trotz eines Fluchtversuchs konnten die beiden Verdächtigen schnell gestellt und festgenommen werden.

Die 24 und 33 Jahre alten Männer hielten sich dabei gegen 16:30 Uhr in der Klingerstraße auf und konnten dabei beobachtet werden, wie sie kleinere Objekte in der Umgebung versteckten.

Deshalb schaute ein Streifenteam genauer nach. Bei der angestrebten Überprüfung der beiden Männer flüchteten diese, konnten jedoch schnell von den verfolgenden Beamten eingeholt und angehalten werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei beiden Personen insgesamt knapp 45 Gramm Haschisch und Bargeld in kleinen Scheinen fest. Die Überprüfung des kurz zuvor angelegten Verstecks brachte weitere 400 Gramm Haschisch und knapp 6 Gramm Kokain zutage, was den Verdacht auf einen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln und Cannabisprodukten erhärtete.

Da die beiden Männer zudem über keinen festen Wohnsitz verfügen und sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten, wurden sie in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht. Von dort aus sollen sie heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

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