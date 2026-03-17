Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260317 - 0363 Frankfurt - Bockenheim: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Nacht (16. auf 17. März 2026) kam es durch eine 18 Jahre alte Frau zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte in einem Krankenhaus in Bockenheim.

Gegen 03:00 Uhr wählte die polizeilich hinreichend bekannte Frau von dort den Notruf und behauptete, sich selbst schwer verletzt zu haben. Die Polizeibeamten konnten die 18-Jährige mithilfe zweier Sicherheitsmitarbeiter des Krankenhauses antreffen und der Notaufnahme zuführen. Die angebliche Selbstverletzung bewahrheitete sich nicht, jedoch begann die Tatverdächtige nun nach den Polizisten zu spucken und diese wüst zu beleidigen. Im weiteren Verlauf bedrohte sie die Beamten zudem und trat einem Polizisten mit Wucht gegen das Bein.

Die 18-Jährige wird sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

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