POL-OF: Wo ist Mihaela Zdravkova IVANOVA?
Maintal und Frankfurt am Main (ots)
(cb) Wo ist Mihaela? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17 Jahre alten Vermissten aus Maintal.
Die Teenagerin ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und hat braune, schulterlange, gelockte Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, einer dunklen Jeans und weißen Sneakern. Mihaela führte einen blauen Rucksack mit sich. Die Gesuchte wurde zuletzt am Samstag, den 7. März, gegen 15 Uhr, am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Mihaela Ivanova geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).
Offenbach, 17.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell