Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte brechen mehrere Fahrzeuge auf

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag (16.02.2026) bis Dienstagmorgen (17.02.2026) brachen Unbekannte sieben Fahrzeuge in den Stadtteilen Rheingönheim, Mundenheim, Süd und Friesenheim/Nord auf.

In der Kornackerstraße, Trifelsstraße und in der Karl-Reiß-Straße schlugen die Unbekannten an vier geparkten Transportern (2x Kornackerstraße) eine Scheibe ein und stahlen Werkzeuge aus den Fahrzeugen.

Ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen wurde an einem geparkten Citroen Jumpy in der Hauptstraße und an einer Mercedes A-Klasse in der Limburgstraße. Aus beiden Fahrzeugen wurde nichts gestohlen.

Am Schwanenthalerplatz brachen die Täter auf unbekannte Weise einen VW Caddy auf und entwendeten Werkzeuge. Aufbruchspuren waren an dem Fahrzeug nicht vorhanden.

Durch die Taten entstand ein Schaden von über 20.000 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Haben Sie eine der Taten beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

