Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260318 - 0367 Frankfurt - Sossenheim: 34-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) In der gestrigen Nacht (17. März 2026) raubten nach aktuellen Erkenntnissen fünf bislang unbekannte Täter einen 34-jährigen Mann aus. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der Geschädigte verließ gegen 21:55 Uhr eine Tankstelle in der Westerbachstraße. Hier hätten ihn nach seinen Angaben insgesamt fünf Männer abgefangen, geschlagen und dann sein Mobiltelefon und seine Geldbörse entwendet.

Im Anschluss entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Es sollen ausschließlich Männer im Alter zwischen 20-30 Jahren gewesen sein.

Eine unmittelbar nach Bekanntwerden eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ergebnislos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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