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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260318 - 0368 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Randalierer leistet bei Festnahme Widerstand

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (17. März 2026) randalierte ein 39-jähriger Mann in einem Hotel im Bahnhofsviertel und leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand.

Gegen 21:00 Uhr teilten Mitarbeiter des Hotels in der Moselstraße mit, dass sich eine männliche Person aggressiv verhalte und gegen Zimmertüren sowie Wände trete und schlage. Die alarmierten Polizeibeamten sprachen den 39 Jahre alten Mann an. Dieser wurde jedoch unmittelbar ausfallend und versuchte in der Folge, drei ebenfalls anwesende Zeuginnen festzuhalten. Um den Mann von möglichen Angriffen auf die Frauen abzuhalten, setzten die Beamten auch Pfefferspray ein. Der Aggressor zeigte sich allerdings unbeeindruckt und verfolgte die Zeuginnen weiter, weshalb die Beamten ihn zu Boden brachten. Der mutmaßlich unter Drogen stehende 39-Jährige beruhigte sich erst gegen Ende der polizeilichen Maßnahmen. Auf ihn wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Polizisten wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Die drei Zeuginnen sowie der 39-Jährige blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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