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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260319- 0372 Frankfurt- Eckenheim: Jugendliche Rollerdiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein kurz zuvor entwendeter Motorroller und dessen Besitzer wieder vereint wurden. Die Polizei nahm drei Jugendliche vorläufig fest.

Am Mittwochmittag (18. März 2026) beobachtete ein Anwohner drei Jugendliche, die ohne Helm auf einem Motorroller fuhren, diesen im Bereich der Kurzröderstraße abstellten und verschwanden. Bei genauerem Hinsehen war zudem zu erkennen, dass an dem Zündschloss manipuliert worden war.

Eine Streife legte sich auf die Lauer und nahm die drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren vorläufig fest, als diese den Roller wieder in Betrieb setzten. Einer der Jungen versuchte zu flüchten, was allerdings misslang.

Einen Führerschein hatte keiner von ihnen. Das Trio wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern überstellt.

Der Besitzer des Motorrollers hatte den Diebstahl zuvor noch nicht bemerkt und war umso glücklicher diesen direkt wieder ausgehändigt zu bekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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