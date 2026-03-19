Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260319 - 0371 Frankfurt - Heddernheim: Rollerdieb nach Flucht festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Mittwochnachmittag (18. März 2026) nach einem Fluchtversuch einen 13-jährigen Rollerdieb fest.

Gegen 14:40 Uhr bemerkten aufmerksame Polizeibeamte einen Motorroller im Bereich des Erich-Ollenhauer-Ringes, dieser war mit insgesamt drei Personen besetzt. Die Beamten hatten nach Überprüfung des Kennzeichens Hinweise darauf, dass der Roller zuvor entwendet wurde. Als sie dann eine Kontrolle durchführen wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte zu flüchten. Kurz darauf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Streifenwagen. Der leichtverletzte Fahrer wurde vor Ort festgenommen, seine beiden Begleiter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Zwecks vorsorglicher medizinischer Abklärung wurde er nach seiner Festnahme in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, der gestohlene Roller konnte seinem ursprünglichen Besitzer ausgehändigt werden.

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