PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260319 - 0371 Frankfurt - Heddernheim: Rollerdieb nach Flucht festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Mittwochnachmittag (18. März 2026) nach einem Fluchtversuch einen 13-jährigen Rollerdieb fest.

Gegen 14:40 Uhr bemerkten aufmerksame Polizeibeamte einen Motorroller im Bereich des Erich-Ollenhauer-Ringes, dieser war mit insgesamt drei Personen besetzt. Die Beamten hatten nach Überprüfung des Kennzeichens Hinweise darauf, dass der Roller zuvor entwendet wurde. Als sie dann eine Kontrolle durchführen wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte zu flüchten. Kurz darauf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Streifenwagen. Der leichtverletzte Fahrer wurde vor Ort festgenommen, seine beiden Begleiter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Zwecks vorsorglicher medizinischer Abklärung wurde er nach seiner Festnahme in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, der gestohlene Roller konnte seinem ursprünglichen Besitzer ausgehändigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 12:33

    POL-F: 260319 - 0370 Frankfurt - Höchst: Zwei brennende Gartenhütten

    Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Mittwochabend (18. März 2026) gerieten zwei Gartenhütten in einer Kleingartenanlage in der Holzlachstraße in Brand. Die Feuerwehr war zwischen 20:30 Uhr und 01:30 Uhr im Einsatz. Letztendlich konnte der Brand erfolgreich gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt. Das zuständige Fachkommissariat der Frankfurter Polizei hat ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 12:46

    POL-F: 260318 - 0369 Frankfurt - Niederursel: Fahrkartenkontrolleur angegriffen

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Nachmittag (17. März 2026) verletzte eine 25-Jährige einen Fahrkartenkontrolleur. Die Polizei nahm die Frau fest. Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der 44-jährige mit seiner 35-jährigen Kollegin gegen 14:30 Uhr in der Buslinie 29, wo sie Fahrkartenkontrollen durchführten. Dabei fiel ihnen eine 25-Jährige auf, da sie beim ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 12:45

    POL-F: 260318 - 0368 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Randalierer leistet bei Festnahme Widerstand

    Frankfurt (ots) - (la) Am Dienstag (17. März 2026) randalierte ein 39-jähriger Mann in einem Hotel im Bahnhofsviertel und leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand. Gegen 21:00 Uhr teilten Mitarbeiter des Hotels in der Moselstraße mit, dass sich eine männliche Person aggressiv verhalte und gegen Zimmertüren sowie Wände trete und schlage. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren