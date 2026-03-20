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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260320 - 0376 Frankfurt - Bockenheim: Großveranstaltung am Rebstockpark

Frankfurt (ots)

(di) Am morgigen Samstag (21. März 2026) findet eine Großveranstaltung auf dem Rebstockgelände statt. Anlässlich des kurdischen Neujahrsfestes "Newroz" erwartet der Veranstalter mehrere zehntausend Teilnehmende aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland und dem angrenzenden Ausland.

Aufgrund der Vielzahl der erwarteten Anreisenden kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in diesem Bereich kommen. Wir empfehlen daher, den Bereich ganztägig weiträumig zu umfahren oder für die Anreise zur Veranstaltung die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

Die Frankfurter Polizei wird am Veranstaltungstag frühzeitig vor Ort sein, um mögliche Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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