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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260320- 0375 Frankfurt am Main: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025- Einladung

Frankfurt (ots)

(ma) Die Frankfurter Polizei lädt alle interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur diesjährigen Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 in das Polizeipräsidium Frankfurt am Main ein.

Der Polizeipräsident, Herr Stefan Müller, wird mit weiteren Vortragenden die Ergebnisse der jüngsten Kriminalstatistik für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main präsentieren. Die Kriminalitätslage und -entwicklung werden anhand ausgewählter Themenschwerpunkte dargestellt.

Im Anschluss an die Präsentation wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu den vorgestellten Inhalten zu stellen und O-Töne aufzunehmen. Die Veranstaltung findet statt

am Mittwoch, den 25. März 2026,

um 10:00 Uhr, im Polizeipräsidium Frankfurt am Main,

Adickesallee 70, 60322 Frankfurt am Main.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, sich vorab bis zum 24. März 2025, 12:00 Uhr per E-Mail bei hiesiger Pressestelle (pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de) für die Veranstaltung anzumelden.

Es stehen nur begrenzt Besucherparkplätze auf der Nordseite des Gebäudes (Zufahrt über Polizeimeister-Kaspar-Straße) zur Verfügung. Daher wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel bis zur Haltestelle "Miquelallee / Adickesallee / Polizeipräsidium" zu nutzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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