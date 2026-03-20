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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260320 - 0378 Frankfurt-Höchst: Schwere räuberische Erpressung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (19. März 2026) verletzte eine Personengruppe einen 15-Jährigen und raubte ihm seine Geldbörse. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen ging der 15-Jährige mit einer Bekannten gegen 20:45 Uhr an der Schützenbleiche spazieren. Dabei sei er von einer 15-köpfigen Personengruppe verfolgt worden. Als diese ihn einholte, habe ihm ein Unbekannter aus der Gruppe heraus mit einem Teleskopschlagstock auf den Rücken geschlagen, wodurch er Verletzungen davontrug. Ein weiterer Unbekannter habe ihn daraufhin geschubst und aufgefordert, seine Wertsachen auszuhändigen. Der 15-jährige Geschädigte händigte sodann seine Geldbörse aus und der zweite unbekannte Täter spuckte ihn dabei an. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle zu den Geschäftszeiten (Montag bis Freitag 08:00 - 16:00 Uhr) unter der Rufnummer 069 / 755 - 55108 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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