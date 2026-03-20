Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260320 - 0379 Frankfurt- Heddernheim: Rücksichtsloser Angriff auf Seniorin - Polizei schnappt Räuber

Frankfurt (ots)

(ma) Am gestrigen Donnerstagmittag (19. März 2026) überfiel ein 57-Jähriger eine 84-jährige Frau vor deren Haustür. Die Polizei nahm den Räuber kurz darauf fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 84-jährige Seniorin im Begriff, ihre Haustür im Bereich "An den Mühlwegen" aufzuschließen und klappte hierzu ihren Rollator zusammen und stellte ihre Einkäufe ab.

Dies nutzte ein 57-Jähriger, griff die Frau von hinten an und stieß sie zu Boden. Am Boden liegend durchsuchte er die Kleidung der 84-Jährigen und raubte deren Geldbörse. Anschließend flüchtete er in Richtung Olof-Palme-Straße.

Die umgehend alarmierten Polizeistreifen stellten im Rahmen der Fahndung einen Mann im Bereich einer U-Bahnhaltestelle fest, auf den die Personenbeschreibung passte. Dieser ergriff nach Erblicken der Streife die Flucht und konnte nach kurzer Nacheile festgenommen werden.

Im Rahmen der anschließenden Fluchtwegabsuche fanden die Beamten die Geldbörse der Dame auf, allerdings ohne Inhalt.

Glücklicherweise wurde die Frau trotz des Angriffs nicht verletzt.

Der 57-jährige Räuber wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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