Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260321 - 0381 Frankfurt - Gallus: Polizist in den Arm gebissen

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 42-jähriger stark alkoholisierter Mann biss am gestrigen Freitagabend einem Polizeibeamten in den Unterarm, dieser wurde leichtverletzt.

Die Beamten wurden gegen 20:05 Uhr in eine Gaststätte auf der Mainzer Landstraße gerufen, dort sei ein Gast aggressiv gegenüber Gästen und Mitarbeitern. Vor Ort nahmen die Polizisten den schon erwähnten 42- Jährigen fest. Als der Mann dann zwecks Transportes zur Dienststelle in den Streifenwagen gebracht wurde, versuchte er zunächst seine Beine aus dem Fahrzeug zu strecken. Während einer der Polizisten diese Handlungen unterband, biss der Beschuldigte ihm in den Unterarm und beleidigte danach die Beamten mehrfach.

Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde er auf Grund seiner hohen Alkoholisierung zwecks Ausnüchterung in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

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