Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Musikveranstaltung der rechten Szene durch Polizei verhindert

Kahla (ots)

Am 28.02.2026 kam es gegen 19:00 Uhr im Bereich des Sportplatzes in Reinstädt bei Kahla (Saale-Holzland-Kreis) zu einer nicht genehmigten Musikveranstaltung mit rechtsmotiviertem Hintergrund. Hier waren Personen im mittleren zweistelligen Bereich anwesend. Die Polizei verhinderte diese Veranstaltung, sodass es zu keinem Zeitpunkt zu einem Abspielen von Musik gekommen ist. Während des Polizeieinsatzes konnten unter anderem szenetypische Artikel sowie CDs mit vermutlich indizierten Inhalten beschlagnahmt werden. Im Rahmen der Personalienfeststellungen der anwesenden Personen kam es zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Verletzt wurde während des Einsatzes niemand.

