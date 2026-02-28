PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Durchsuchungen im Zusammenhang einer Auseinandersetzung in einer Saalfelder Gaststätte Anfang Januar 2026

Saalfeld (ots)

Die Saalfelder Kriminalpolizei ermittelte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in der Saalfelder Gaststätte "Johannisklause" in der Nacht zum 10.01.2026 und konnte mehrere Tatverdächtige identifizieren.

Am heutigen Samstag durchsuchten Polizeibeamte der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld und der Bereitschaftspolizei Thüringen mehrere Objekte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Das Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung richtet sich derzeit gegen insgesamt sieben Beschuldigte im Alter zwischen 25 bis 46 Jahren.

Während den heutigen Durchsuchungen stellten die Beamten Datenträger sowie weitere Beweismittel sicher.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

