Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei stoppt Reisebus mit Schulkindern

  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Im Rahmen der ROADPOL-Operations führte die Autobahnpolizeiinspektion am Mittwoch auf der Bundesautobahn 4 auf Höhe Eichelborn eine Verkehrskontrolle durch. Im Fokus der Beamtinnen und Beamten standen vor allem Lastkraftwagen und Busse.

Insgesamt kontrollierte die Polizei 28 Fahrzeuge. Bei 16 Lastkraftwagen und Bussen wurden Verstöße, u.a. technische Mängel, Überladung, falsche Ladungssicherung, Verstöße gegen die Sozialvorschriften oder die falsche Bedienung des Tachographen, festgestellt.

Bei sieben Fahrzeugen waren die Verstöße so gravierend, dass sie ihre Weiterfahrt nicht fortsetzen durften. Darunter befand sich unter anderem ein Bus, der 34 Kinder aus dem Weimarer Land zu einer Sportveranstaltung transportierte. Der Bus wies erhebliche technische Mängel auf, u.a. mangelhafte Bremsen und Risse im Rahmen. Darüber hinaus verfügte das Reiseverkehrsunternehmen nicht über eine Lizenz für den gewerblichen Personenverkehr. Die Kinder wurden vor Ort mit Kleinbussen zum Zielort verbracht.

Für das laufende Jahr plant die Thüringer Polizei weitere Kontrollaktionen im Rahmen der ROADPOL-Operations mit den Schwerpunkten Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt sowie Alkohol und Drogen am Steuer, um für noch mehr Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeidirektion Thüringen
Pressestelle
Telefon: 0361 57431 5020
E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de

Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

