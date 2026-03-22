Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260322 - 0384 Frankfurt - Rödelheim: 16-Jährige vermisst

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Frankfurt (ots)

(ha) Wo ist Ana N.? Das fragt sich die Frankfurter Polizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Ana N. ist 16 Jahre alt und wird seit dem 22.März 2026, 00:00 Uhr vermisst.

Sie ist in Frankfurt Rödelheim wohnhaft und kann wie folgt beschrieben werden:

weiblich, ca. 155 cm groß, normale Statur, blonde Haare (mit dunklen Stellen)

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

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