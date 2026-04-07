Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgängerin wird auf Parkplatz von Pkw angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2026, gegen 11.40 Uhr, wurde eine 76-jährige Fußgängerin von einem Pkw angefahren.

Ein 60-jähriger Fahrer eines Fiat Panda befuhr den Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Schaffhauser Straße und übersah vermutlich aufgrund Unachtsamkeit eine 76-jährige Fußgängerin, welche vom Ausgang des Lebensmittelgeschäftes in Richtung Parkplatz lief. Der Pkw-Fahrer touchierte die Seniorin, welche daraufhin stürzte. Durch den Sturz verletze sich die Seniorin und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten haben. Die Verkehrspolizei ist während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07751 8963-0 erreichbar. Das zuständige Polizeirevier Bad Säckingen ist unter der Telefonnummer 07761 934-0 rund um die Uhr erreichbar.

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