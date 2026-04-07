PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgängerin wird auf Parkplatz von Pkw angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2026, gegen 11.40 Uhr, wurde eine 76-jährige Fußgängerin von einem Pkw angefahren.

Ein 60-jähriger Fahrer eines Fiat Panda befuhr den Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Schaffhauser Straße und übersah vermutlich aufgrund Unachtsamkeit eine 76-jährige Fußgängerin, welche vom Ausgang des Lebensmittelgeschäftes in Richtung Parkplatz lief. Der Pkw-Fahrer touchierte die Seniorin, welche daraufhin stürzte. Durch den Sturz verletze sich die Seniorin und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten haben. Die Verkehrspolizei ist während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07751 8963-0 erreichbar. Das zuständige Polizeirevier Bad Säckingen ist unter der Telefonnummer 07761 934-0 rund um die Uhr erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 13:29

    POL-FR: Waldkirch: Schmorbrand in Wohnung - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

    Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 07.04.2026, gegen 02:50 Uhr kam es in einer Wohnung in der Hauptstraße in Waldkirch-Kollnau zu einem Schmorbrand in der Küche. Die Wohnungsinhaberin wurde durch einen Rauchmelder aufmerksam und bemerkte, dass ihre Wohnung im Bereich der Küche bereits verraucht war. Während sie die Feuerwehr verständigte, rettete sie sich ins ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:55

    POL-FR: Bernau: Schopf gerät in Brand - rund 30.000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Ein brennender Schopf wurde der Polizei am Montag, 06.04.2026 gegen 17.50 Uhr im Mühleweg gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort stand ein Schopf hinter einem Wohnhaus in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die darin abgestellten Gerätschaften erlitten allesamt Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:54

    POL-FR: Lauchringen: Unfall mit 40.000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit seinem VW T-Roc befuhr am Montag, 06.04.2026 gegen 08.45 Uhr ein 70 Jahre alter Mann die Verbindungsstraße von Oberlauchringen in Richtung Unterlauchringen. Kurz nach dem Ortseingang geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Da der 70-Jährige über gesundheitliche Beschwerden klagte, wurde er zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Dieser und auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren