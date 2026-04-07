Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfall mit 40.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem VW T-Roc befuhr am Montag, 06.04.2026 gegen 08.45 Uhr ein 70 Jahre alter Mann die Verbindungsstraße von Oberlauchringen in Richtung Unterlauchringen. Kurz nach dem Ortseingang geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Da der 70-Jährige über gesundheitliche Beschwerden klagte, wurde er zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Dieser und auch der 78 Jahre alte BMW-Fahrer erlitten keine unfallbedingten Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

md/tb

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