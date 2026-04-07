Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Lamborghini kommt von Fahrbahn ab - 50.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam am Sonntag, 05.04.2026 gegen 09.30 Uhr ein 58 Jahre alter Lamborghini-Fahrer auf der L170 von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeugfront kollidierte dabei mit einem Erdhügel. Verletzt wurde niemand. Der Lamborghini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro.

md/tb

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