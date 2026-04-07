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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Gabelstapler in der Industriestraße entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 02.04.2026 und Samstag, 04.04.2026 einen Gabelstapler von einem umzäunten Gelände in der Industriestraße. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Industriestraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07761/9340 zu melden.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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