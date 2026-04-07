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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Verkehrsunfall - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 02.04.2026, gegen 23:45 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Freiburg-Nord im Bereich der Tullastraße/Zinkmattenweg, einen weißen Kleinwagen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Trotz eingeschaltetem Blaulicht und der Aufforderung "Stopp Polizei" beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug erheblich und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Im Bereich der Einmündung Auerstraße/Robert-Bunsen-Straße verlor der 28-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum.

Unmittelbar nach dem Unfall warf der 29-jährige Beifahrer aus dem geöffneten Fenster eine Tüte mit vermutlich Marihuana aus dem Fahrzeug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden beide Insassen lediglich leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem flüchtenden Fahrzeug und dem Polizeifahrzeug kam es nicht.

Beide Insassen ließen sich widerstandslos festnehmen. Nach ersten Feststellungen standen sie unter dem Einfluss von Alkohol sowie berauschenden Mitteln.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Fahrzeugs möglicherweise gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0761-882-3100 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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