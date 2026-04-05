Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Gemeinde Grenzach-Wyhlen, Ortsteil Whylen

Am Samstag, den 04.04.2026 zwischen 16:30 und 16:50 Uhr, wurden in der Rheinfelder Straße an den Fensterscheiben eines geparkten roten Renaults mehrere Zettel mit Klebstoff angebracht. Da sich diese nur mit erheblichem Aufwand entfernen ließen, wurden Ermittlungen zum Tathergang eingeleitet.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623 7404-0 zu melden.

RR/ms

FLZ/js

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