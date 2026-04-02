PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf/ Birkendorf: Einbruch in Kellerwohnung

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, 30.03.2026, 21 Uhr bis Dienstag, 31.03.2026, 9 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Wohnung Im Oberholz in Birkendorf. Die Täterschaft durchsuchte sämtliche Räume augenscheinlich gezielt nach Geld und Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Diebesgut im fünfstelligen Bereich entwendet. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Im Oberholz in Birkendorf Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 13:38

    POL-FR: Albbruck: Verletzte Person aufgefunden - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 01.04.2026, wurde gegen 18:15 Uhr ein 29- Jähriger mit multiplen Verletzungen im Gesicht in der Kiesenbacher Straße in Albbruck aufgefunden. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Verletzungen lassen sich nicht mit einem Sturzgeschehen erklären, weshalb das Polizeirevier Waldshut- Tiengen die Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdeliktes ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 13:37

    POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall mit drei Autos und mehreren Verletzten

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 01.04.2026, kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B314 an der Einmündung nach Horheim. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 52- jährige Citroen-Fahrerin von Lauchringen kommend in Richtung Horheim abgebogen sein und kollidierte mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Opel Corsa. Dieser wurde abgewiesen und prallte ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 13:30

    POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte am Marktplatz

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.04.2026, 23.45 Uhr bis Donnerstag, 02.04.2026, 07.50 Uhr, warf eine unbekannte Täterschaft mit einem Stein eine Balkontür im ersten Obergeschoss ein, um in eine Gaststätte am Marktplatz in der Basler Straße zu gelangen. Aus der Gaststätte wurde Bargeld entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren