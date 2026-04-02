Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf/ Birkendorf: Einbruch in Kellerwohnung

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, 30.03.2026, 21 Uhr bis Dienstag, 31.03.2026, 9 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Wohnung Im Oberholz in Birkendorf. Die Täterschaft durchsuchte sämtliche Räume augenscheinlich gezielt nach Geld und Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Diebesgut im fünfstelligen Bereich entwendet. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Im Oberholz in Birkendorf Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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