POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte am Marktplatz
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.04.2026, 23.45 Uhr bis Donnerstag, 02.04.2026, 07.50 Uhr, warf eine unbekannte Täterschaft mit einem Stein eine Balkontür im ersten Obergeschoss ein, um in eine Gaststätte am Marktplatz in der Basler Straße zu gelangen. Aus der Gaststätte wurde Bargeld entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.
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