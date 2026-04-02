POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte am Marktplatz

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 01.04.2026, gegen 16.20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rechbergstraße gerufen. Die Bewohnerin kam nach Hause, schloss die Tür auf und bemerkte eine total verrauchte Wohnung. Die Feuerwehr konnte einen Schwelbrand in der Küche lokalisieren, welcher rasch gelöscht wurde. Insgesamt wurden von dem Rettungsdienst vor Ort fünf Personen wegen dem ...

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