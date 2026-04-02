Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schwelbrand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2026, gegen 16.20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rechbergstraße gerufen. Die Bewohnerin kam nach Hause, schloss die Tür auf und bemerkte eine total verrauchte Wohnung. Die Feuerwehr konnte einen Schwelbrand in der Küche lokalisieren, welcher rasch gelöscht wurde. Insgesamt wurden von dem Rettungsdienst vor Ort fünf Personen wegen dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung untersucht. Die Bewohnerin wurde zur weiteren Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Ursächlich für den Schwelbrand könnte nach ersten Einschätzungen ein Toaster in der Küche gewesen sein. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Wohnung ist aufgrund des massiven Rußschadens aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen zunächst bei Verwandten unter. Die anderen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus seien weiterhin bewohnbar. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Dieser könnte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Für drei Katzen, die sich während des Brandes in der Wohnung aufhielten, kam jede Hilfe zu spät.

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