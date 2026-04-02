Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen/ Herdern: Brennender Holzstapel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Brand von rund 25 Ster Holz kam es am Mittwoch, 01.04.2026 gegen 13.00 Uhr im Bereich der Ledergasse. Die Brandstelle lag rund 100 Meter außerhalb der Ortschaft Herdern am Rande einer Wiese an einem Wäldchen gelegen. Die Feuerwehr Hohentengen konnte den Brand schnell löschen. Da eine natürliche oder technische Entzündung des Holzstapels ausgeschlossen werden können, wird vermutet, dass diese von Unbekannten in Brand gesetzt worden sein könnten. Der Sachschaden an dem in U-Form aufgestellten Holzstapel kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Hohentengen mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Der Polizeiposten Tiengen (07741/8316283) sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Herdern/ Ortsrand gemacht haben. Diese werden gebeten, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Telefonnummer 07751/8316531 Hinweise entgegen.

md/ce

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