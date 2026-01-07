PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Werlte - Unbekannte bewerfen Pferde mit Knallkörpern - Tier verletzt

Werlte (ots)

Am Dienstag, den 30.12.2025, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Vorfall an einer Pferdekoppel an der Wehmer Straße in Werlte.

Nach bisherigen Erkenntnissen bewarfen bislang unbekannte Jugendliche mehrere Pferde auf der Koppel mit Knallkörpern. Infolge dessen geriet eines der Tiere in Panik und verletzte sich nicht unerheblich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei in Werlte unter der Telefonnummer 05951 / 995300 zu melden.

