Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Dienstag den 6. Januar kam es gegen 7.53 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Straße "An der Marienschule" / "Waldstraße" in Lingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße "An der Marienschule" und beabsichtigte, nach links in die "Waldstraße" einzubiegen. Zeitgleich bog ein 49-jähriger Mann mit einem weißen VW Golf Variant von der bevorrechtigten "Waldstraße" nach links in die Straße "An der Marienschule" ein. Dabei übersah der bislang unbekannte Fahrzeugführer den VW Golf und touchierte diesen im hinteren linken Bereich. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher mit einem Fahrzeug mit EL-Kennzeichen unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 87-215 zu melden.

