PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer

Herzlake (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 06.01.2026, kam es gegen 15.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich des Neuen Marktes in Herzlake.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Fahrerin eines VW Up die Straße "Im Mersch" und beabsichtigte, nach rechts auf die dortige Hauptstraße "Zuckerstraße" abzubiegen. Dabei übersah sie einen 42-jährigen Pedelec-Fahrer, der von rechts kommend den dortigen Fahrradweg befuhr. Infolge dessen kam es zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer prallte ungeschützt gegen die Windschutzscheibe des Pkw und stürzte anschließend auf die Fahrbahn der Zuckerstraße. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, kam jedoch nicht zum Einsatz. Der Verletzte wurde schließlich mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 07:34

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Nordhorn (ots) - In der Zeit von Montag, den 05.01.2026, gegen 19:30 Uhr, bis Dienstag, den 06.01.2026, gegen 06:15 Uhr, kam es in der Asternstraße in Nordhorn, auf Höhe der Kreuzung zur Erikastraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Mazda 3 war zur genannten Zeit ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als der Fahrzeughalter am Morgen zu seinem Pkw ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:09

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Am Dienstag den 6. Januar kam es gegen 7.53 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Straße "An der Marienschule" / "Waldstraße" in Lingen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße "An der Marienschule" und beabsichtigte, nach links in die "Waldstraße" einzubiegen. Zeitgleich bog ein 49-jähriger Mann ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:40

    POL-EL: Lähden - Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

    Lähden (ots) - Am 24.12.2025 gegen 4:50 Uhr sprengt eine bislang unbekannte Täterschaft einen Zigarettenautomaten an der Anschrift "An der Koppel" in 49774 Lähden. Der Zigarettenautomat wird hierdurch vollständig zerstört, sodass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt und/oder der Täterschaft machen können, werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren