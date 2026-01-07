Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer

Herzlake (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 06.01.2026, kam es gegen 15.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich des Neuen Marktes in Herzlake.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Fahrerin eines VW Up die Straße "Im Mersch" und beabsichtigte, nach rechts auf die dortige Hauptstraße "Zuckerstraße" abzubiegen. Dabei übersah sie einen 42-jährigen Pedelec-Fahrer, der von rechts kommend den dortigen Fahrradweg befuhr. Infolge dessen kam es zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer prallte ungeschützt gegen die Windschutzscheibe des Pkw und stürzte anschließend auf die Fahrbahn der Zuckerstraße. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, kam jedoch nicht zum Einsatz. Der Verletzte wurde schließlich mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell