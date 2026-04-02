Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wieden: Gebäudebrand in der Ortsstraße

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2026, gegen 01.40 Uhr, wurde die Feuerwehr alarmiert, da eine Schreinerei in der Ortsstraße brennen würde. Von mehreren umliegenden Feuerwehrabteilungen begaben sich Einsatzkräfte zur Örtlichkeit. Gegen 02.20 Uhr sei der Primärbrand gelöscht gewesen. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Danach war die Feuerwehr noch mehrere Stunden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Gebrannt habe es im Bereich von zwei Müllgefäßen und von dort breitete sich der Brand wohl auf die Fassade, in das erste Stockwerk bis unter das Dach aus. Hier liegen keine Erkenntnisse über Verletzte vor. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

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