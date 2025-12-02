Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bundesweite Durchsuchungen

Staatsanwaltschaft und Zoll ermitteln wegen des Verdachts der Beitragsvorenthaltung zur Sozialversicherung und der Steuerhinterziehung im Baugewerbe

Erfurt (ots)

(Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Mühlhausen und des Hauptzollamtes Erfurt vom 2. Dezember 2025)

Rund 200 Beamtinnen und Beamte des Zolls durchsuchen seit dem Vormittag (02.12.2025) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mühlhausen insgesamt 13 Objekte (Wohn-, Geschäftsräume und Baustellen) in Thüringen, Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Die Maßnahmen richten sich gegen drei Beschuldigte (39, 44, 64), die Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten und Steuern hinterzogen haben sollen. Gegen zwei Beschuldigte (40, 36) wird wegen des Verdachts der Beihilfe zu diesen Delikten ermittelt. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt in Nordthüringen.

Den Beschuldigten wird das Vorenthalten und Veruntreuen von Sozialversicherungsbeiträgen, Betrug zu Lasten der Sozialkasse der Bauwirtschaft sowie Steuerhinterziehung vorgeworfen.

Sie sollen mit Arbeitnehmern, die nicht oder aber mit einem zu geringen Bruttolohn zur Sozialversicherung angemeldet waren und für die keine oder zu geringe Lohnsteuer gezahlt wurde, Bauleistungen in Schwarzarbeit ausgeführt haben. Zur Verschleierung der Schwarzarbeit sollen die beteiligten Firmen untereinander Scheinrechnungen ausgetauscht haben. Nach aktuellen Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei über zwei Millionen Euro.

Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die Beamtinnen und Beamten umfangreiche Beweismittel sicher, darunter Computer und Smartphones.

Die Maßnahmen dauern derzeit noch an. Nähere Angaben können zurzeit nicht gemacht werden.

Zusatzinformationen:

Der Zoll prüft und ermittelt unter anderem sehr komplex gestaltete Formen von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung, wie zum Beispiel Kettenbetrug. Kettenbetrugsverfahren sind gekennzeichnet durch den An- und Verkauf sowie die Verbuchung unrichtiger Belege, wie beispielsweise Rechnungen über Leistungen, die tatsächlich nicht erbracht wurden (Scheinrechnungen) gegen Zahlung einer Provision. Ziel dieses An- und Verkaufs von Scheinrechnungen ist die Schaffung eines Schwarzgeldkreislaufes, um Sozialabgaben und Steuern einzusparen. Die Arbeitnehmer der Rechnungskäufer werden meist nicht oder nur mit einem geringeren Arbeitslohn zur Sozialversicherung angemeldet und durch Schwarzgeldzahlungen entlohnt. Neben der Schädigung der Sozialversicherung und des Fiskus sind die betroffenen Arbeitnehmer nicht oder nur unzureichend über die Sozialversicherung abgesichert.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell