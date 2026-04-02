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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Verletzte Person aufgefunden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2026, wurde gegen 18:15 Uhr ein 29- Jähriger mit multiplen Verletzungen im Gesicht in der Kiesenbacher Straße in Albbruck aufgefunden. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Verletzungen lassen sich nicht mit einem Sturzgeschehen erklären, weshalb das Polizeirevier Waldshut- Tiengen die Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdeliktes aufgenommen hat und Zeuginnen und Zeugen sucht, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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