Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall mit drei Autos und mehreren Verletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2026, kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B314 an der Einmündung nach Horheim. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 52- jährige Citroen-Fahrerin von Lauchringen kommend in Richtung Horheim abgebogen sein und kollidierte mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Opel Corsa. Dieser wurde abgewiesen und prallte auf einen an der Einmündung stehenden Opel Astra. Der 43-jährige Corsa-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, ebenso wie die Citroen-Fahrerin. Beide wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine 52-jährige Mitfahrerin im Opel Astra wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt, sie wurde leicht verletzt. Der Citroen und der Opel Corsa waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr und eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort im Einsatz. Während der Unfallaufnahme mussten mehrere Verkehrsteilnehmer geahndet werden, da gegen Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten verstoßen und Absperrungen ignoriert wurden.

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