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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim/BAB 5: Fahrer nach Verkehrsunfall auf Standstreifen zu Fuß unterwegs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 02.04.2026, gegen 18:30Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Caddy, der auf der A5 zwischen AD Neuenburg und AS Hartheim/Heitersheim über den Standstreifen am stockenden Verkehr vorbeifuhr.

Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einer Schutzplanke und anschließend mit einem LKW. Trotz plattem Reifen setzte der Fahrer seine Fahrt auf den Felgen fort. Kurz darauf stieg er aus und versuchte, per Anhalter weiterzukommen.

Die Autobahnpolizei konnte den Fahrer kurze Zeit später festnehmen.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0761/882-3100 bei der Verkehrspolizei Freiburg zu melden.

PP Freiburg, FLZ / MP

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 / 882 - 0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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