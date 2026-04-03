Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach, Rheinfelden: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 861 führt zu drei Verletzten und Verkehrsbehinderungen

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Freiburg (ots)

Freiburg Unfallzeit: 02.04.2026, gg. 17:30 Uhr

Ein 27-jähriger Pkw-Führer fuhr nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen ungebremst auf einen im Stauende befindlichen Pkw auf. Dieser Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein vor ihm befindliches Wohnmobil aufgeschoben.

Insgesamt wurden drei Personen bei dem Verkehrsunfall verletzt, keiner davon allzu schwer. Unverletzt blieb der Fahrer des Wohnmobils.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Unfallort befindet sich in Fahrtrichtung Schweiz, etwa einen Kilometer vor der Grenze.

Der Verkehr staute sich nicht unerheblich, obwohl keine Vollsperrung der Fahrbahn erforderlich war. Er wurde einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Hinweise bitte rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Weil am Rhein, Tel. 07621 98000.

PP Freiburg, FLZ / PK

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