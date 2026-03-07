Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 07.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken mit Pkw im Drive-In

Aufmerksame Zeugen teilten am späten Freitagabend der Polizei einen vermutlich betrunkenen Fahrzeugführer in einem Drive-In an der Emder Straße mit. Die Polizei kontrollierte daraufhin den 46-jährigen Fahrer und stellte bei einem Alkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

In der Zeit von Donnerstag, 05.03., ca. 12:00 Uhr, bis Freitag, 06.03., ca. 13:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Dreekamp ein blauer Audi A3 Sportback im Bereich des vorderen Radkastens der Fahrerseite durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-6060 zu melden.

Aurich - E-Scooter war nicht versichert

Die Polizei kontrollierte am Freitag, gegen 18:00 Uhr, einen E-Scooterfahrer auf der Ringstraße. Dabei stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Dem 20-jährige Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Polizeibeamte beleidigt

Am Freitagabend randalierte ein 48-jähriger Mann in einer Lokalität in Norden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde der Mann zunächst beruhigt und zu seiner Wohnanschrift gebracht. Hier beleidigte er die Polizisten. Kurze Zeit später randalierte der Mann erneut und wurde durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Auch hier beleidigte er die Beamten. Der Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Am Freitag ist ein Unfallverursacher in Norden geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen 10 Uhr und 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Kleine Hinterlohne gegen einen geparkten Porsche. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unbekannte. Die Polizei Norden nimmt Zeugenhinweise unter 04931-9210 entgegen.

Rechtsupweg - Jugendlicher Kradfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rechtsupweg ist am Freitag ein 16-jähriger Kradfahrer leicht verletzt worden. Gegen 13:25 Uhr fuhr er mit seinem Krad auf der Hauptstraße. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf dem Grünstreifen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell