Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Ein Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Aurich schwer verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr fuhr ein 61-jähriger Skoda-Fahrer auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Er wollte nach links in die Straße des Handwerks abbiegen und übersah dabei einen Pedelec-Fahrer, der ihm im Einmündungsbereich entgegenkam. Es kam zum Unfall. Der 66-jährige Radfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in der Schulstraße in Wiesmoor ereignet hat. Ein bislang unbekannter junger Mann fuhr gegen 18.50 Uhr mit einem Mofaroller an der Schulstraße auf dem ehemaligen Busbahnhofbereich. Aus noch unbekannten Gründen stürzte er und verletzte sich an der Hand. Noch bevor die Polizei die Daten des Mannes aufnehmen konnten, flüchtete er zu Fuß in Richtung Friedhof. Der Unbekannte trug eine schwarze Steppjacke, die durch den Sturz stark beschädigt wurde, und einen silberfarbenen Helm. Der blaue Roller wurde durch den Sturz ebenfalls beschädigt. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Personen, die Angaben zu dem Rollerfahrer machen können, werden gebeten, sich unter 04944 914050 zu melden.

Einen betrunkenen Mann hat die Polizei am Mittwoch in Westerholt auf einem E-Scooter gestoppt. Der 37-Jährige fuhr mittags auf dem Gehweg der Dornumer Straße. Die Beamten stellten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von über 2,1 Promille fest. Zudem bestand für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen.

Im Fischerspfad in Norden kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte zwischen 10 Uhr und 12 Uhr im Vorbeifahren einen roten Mazda 2, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Der Mazda wurde an der gesamten Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen eines Parkplatzunfalls in Aurich. Zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Fischteichweg, auf einem öffentlichen Parkplatz zwischen Kirchdorfer Straße und Einkaufszentrum, gegen einen grauen VW Golf. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Südbrookmerland sucht die Polizei einen beteiligten Fahrradfahrer. Der bislang unbekannte Radfahrer fuhr gegen 18.45 Uhr auf dem Radweg am Schwanenweg in Richtung Teichhuhnweg. In einer Kurve stieß er frontal mit einem entgegenkommenden 15-jährigen Radfahrer zusammen. Verletzt wurde niemand, es entstand aber Sachschaden. Ein Datenaustausch der Beteiligten erfolgte vor Ort nicht. Der Radfahrer wird gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Spiegelunfall

Zwei Autofahrer sind am Montag auf der Brockzeteler Straße in Aurich an den Außenspiegeln kollidiert. Der Fahrer eines weißen Fiat Kastenwagens fuhr gegen 16.10 Uhr auf der Brockzeteler Straße aus Brockzetel kommend in Fahrtrichtung Aurich, als ihm ein anderer Kastenwagen entgegenkam und gegen den linken Seitenspiegel stieß. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Brockzetel unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

