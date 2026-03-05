Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Aurich - Diebstahl von Postkarten
Großefehn - Metallwalze gestohlen
Leezdorf - Schuppenbrand
Landkreis Aurich (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Aurich - Diebstahl von Postkarten
In der Burgstraße in Aurich kam es am Dienstag zu einem Diebstahl. Bislang Unbekannte entwendeten aus einem Kartendrehaufsteller vor einer Buchhandlung hunderte Post- und Klappkarten. Der Wert des Diebesguts liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Das Fehlen der Karten wurde erst zur Ladenschlusszeit um 18 Uhr festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.
Großefehn - Metallwalze gestohlen
In Großefehn haben Unbekannte eine Metallwalze gestohlen. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, betraten die Täter ein Grundstück in der Rolofswieke West und machten sich dort an einem gewerblichen Kabelanhänger zu schaffen. Von dem Anhänger wurde eine Metallwalze gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.
Brandgeschehen
Leezdorf - Schuppenbrand
In Leezdorf kam es am Mittwoch zu einem Schuppenbrand. Gegen 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Adeweg zu einem landwirtschaftlichen Gehöft alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache hatte auf dem Gelände ein freistehender Schuppen Feuer gefangen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell