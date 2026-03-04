Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Jugendzentrum

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in das Jugendzentrum in Aurich eingebrochen. Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 5.40 Uhr, stiegen die Täter gewaltsam in das Gebäude im Breiten Weg ein. Entwendetet wurde unter anderem Zubehör für Unterhaltungselektronik. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Großefehn schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 19 Uhr eine 21-jährige VW-Fahrerin auf der Timmeler Straße in Fahrtrichtung Aurich und setzte zum Überholen einer vorausfahrenden Skoda-Fahrerin an. Beim Überholen übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß auf der Gegenfahrbahn mit ihm zusammen. Der VW prallte bei dem Unfall zudem gegen den Skoda. Der 19-jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren drei Rettungswagen und ein Notarzt. Die Autofahrerinnen blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Aurich - Autofahrer geflüchtet

In der Straße Ol Streek in Aurich kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Gegen 16.30 Uhr fuhren eine Radfahrerin und ein bislang unbekannter Autofahrer hintereinander in Richtung Badesee. Auf Höhe einer Bushaltestellte überholte der Autofahrer die Fahrradfahrerin trotz Gegenverkehr. Ein entgegenkommender VW-Fahrer musste an der Fahrbahnverengung ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Autofahrer zu verhindern. An dem VW entstand Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen roten Pkw gefahren haben. Auch die Fahrradfahrerin ist bisher nicht bekannt und wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Greetsiel - Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Am Freitag ist in Greetsiel ein Unfallverursacher geflüchtet. Der derzeit unbekannte Autofahrer fuhr gegen 12 Uhr auf der Mühlenstraße in Richtung Eilsum. Beim Überqueren der Kreuzung missachtete der Unbekannte die Vorfahrt einer 19 Jahre alten Opel-Fahrerin, die auf der Greetsieler Straße in Richtung Pilsum unterwegs war. Um einen Unfall zu vermeiden, wich die 19-Jährige aus und stieß mit einer 67-jährigen Renault-Fahrerin zusammen, die auf der Abbiegespur stand. Die Autofahrerinnen blieben unverletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

