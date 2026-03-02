Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wittmund - Verstöße gegen Pflichtversicherungsgesetz

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Großheide - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Leezdorf - Hyundai-Fahrer gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich/Wittmund - Verstöße gegen Pflichtversicherungsgesetz Am Sonntag kam es im gesamten Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund zu mehreren Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Bei Kontrollen stellten die Beamten fest, dass an den E-Scootern nicht das erforderliche Kennzeichen angebracht war. In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich auch auf den Termin für den Wechsel des Versicherungsjahres hin. Seit dem 1.März 2026 benötigen Fahrzeuge wie Kleinkrafträder, Mofas, E-Scooter, Segways und Elektrokleinfahrzeuge einen neuen Versicherungsvertrag mit einem neuen Versicherungskennzeichen. Die Kennzeichenfarben wechseln in jedem Jahr. Seit dem Monatswechsel dürfen nun nur noch schwarze Kennzeichen an den Fahrzeugen montiert sein. Zusammen mit der Versicherungsbescheinigung bilden sie den Nachweis für einen gültigen Versicherungsvertrag. Derartige Verstöße sind als Straftaten eingestuft und Versicherungen kommen bei möglichen Unfällen nicht für den Schaden auf.

Südbrookmerland - Berauscht unterwegs

Polizeibeamte zogen in der Nacht auf Montag eine berauschte Autofahrerin in Südbrookmerland aus dem Verkehr. Die Beamten stellten während der Kontrolle im Kirchenweg fest, dass die 20 Jahre alte Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test verlief positiv auf THC und Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Freitag ist ein Unfallverursacher in Aurich geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen 15 Uhr und 17 Uhr in der Wallinghausener Straße, auf dem Parkplatz eines Krankenhauses, gegen einen Fiat. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Zeugenhinweise entgegen.

Großheide - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Sonntag ist ein Auto in Großheide im Graben gelandet. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 87-jähriger Opel-Fahrer auf der Straße Linienweg und wollte die Großheider Straße überqueren. Hierbei übersah der Fahrer einen von links kommenden 59 Jahre alten BMW-Fahrer, der in Richtung Großheide unterwegs war und einen VW abschleppte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Opel in einen Graben geschoben wurde. Der 87-Jährige und seine 86 Jahre alte Beifahrerin kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Leezdorf - Hyundai-Fahrer gesucht

Am Sonntag hat ein Hyundai-Fahrer in Leezdorf einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Der derzeit Unbekannte fuhr gegen 20.45 Uhr auf der Leezdorfer Straße in Richtung Halbemond. Auf Höhe des Adewegs geriet der Fahrer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Audi. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher weiter. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er einen Hyundai Matrix. Unter der Telefonnummer 04931 9210 nimmt die Polizei Norden Zeugenhinweise entgegen.

