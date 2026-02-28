Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 28.02.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Einbruch in ein Firmengebäude

Wiesmoor - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Firmengebäude eines Autohauses in der Hauptstraße in Wiesmoor ein. Bei der Tat wurde Inventar entwendet. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Aurich - Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Aurich mit einem E-Scooter den Georgswall. Im Rahmen der Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit knapp 0,5 Promille alkoholisiert war und zudem unter dem Einfluss von Cannabis stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wiesmoor - Zu einem Unfall mit anschließender Flucht kam es am Freitagmittag, gegen 13:15 Uhr. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ausparken ein weiteres, abgestelltes Fahrzeug. Unfallort war der Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Hauptstraße in Wiesmoor. Nach dem Vorfall entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Altkreis Norden

Ladendiebstahl und Widerstand geleistet

Norden - Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl durch einen 17-jährigen Norder in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Für weitere Maßnahmen wurde er der Polizeiwache zugeführt. Dort trat er einer Polizeibeamtin gegen das Bein und verletzte diese leicht. Der Jugendliche stand geringfügig unter Alkoholeinfluss. Gegen den Minderjährigen wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Ohne Versicherung unterwegs

Wirdum - Ein 60-jähriger Mann aus Rechtsupweg befuhr am Freitag, gegen 07:45 Uhr, die Grimersumer Straße mit seinem Transporter. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das benutzte Fahrzeug nicht versichert war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Berauscht gefahren

Norden - In der Uffenstraße in Norden hat die Polizei am Freitagmorgen eine Autofahrerin kontrolliert. Die 34-jährige Frau stand unter dem Einfluss von Cannabis. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Trunkenheit im Straßenverkehr

Westerholt - Am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizei ein alkoholisierter PKW-Fahrer gemeldet. Die Polizei konnte den 65-jährigen Mann aus Westerholt in der Auricher Straße antreffen und kontrollieren. Dieser stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 2 Promille. Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Friedeburg - In der Frieslandstraße ist am Samstagmorgen, gegen 03:35 Uhr, ein VW Transporter durch Polizeibeamte kontrolliert worden. Diese haben festgestellt, dass der 37-jährige Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Er pustete annähernd 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund