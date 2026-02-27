Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Überfall auf Schmuckgeschäft

Aurich (ots)

Am Freitag ist in Aurich ein Schmuckgeschäft überfallen worden. Die derzeit unbekannten Täter betraten gegen 17:45 Uhr den Juwelier am Marktplatz / Ecke Lilienstraße und erbeuteten diverse Schmuckartikel. Sie flüchteten anschließend fußläufig in Richtung eines angrenzenden Geldinstituts. Die Mitarbeiterin in dem Geschäft blieb unverletzt. Vor dem Geldinstitut sollen die Täter auf Fahrräder gestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren sein.

Täterbeschreibung:

- geschätztes Alter: 20 bis 25 Jahre - ungefähr 1.70 Meter groß - dunkel, sportlich bekleidet - dunkle Mütze - trugen zur Tatzeit FFP2-Masken

Zeugen werden gebeten, sich unter 04941/606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

