Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Wertsachen aus Wohnhaus gestohlen

In Friedeburg kam es am Dienstag in einem Wohnhaus zu einem Diebstahl. Unbekannte betraten in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr unbefugt ein Haus im Sandvariger Weg und entwendeten diverse Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Täter vermutlich mit einem weißen Mercedes mit Bremer Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu dem Fahrzeug machen können, sich unter 04462 9110 zu melden.

Esens - Einbruch im Pflegeheim

Unbekannte Täter sind in Esens in ein Pflegeheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Straße Flack gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Wittmund bittet unter 04462 9110 um Zeugenhinweise.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Betrunken unterwegs

Polizeibeamte haben am Donnerstag einen betrunkenen Autofahrer in Westerholt gestoppt. Die Polizisten kontrollierten gegen 22.35 Uhr auf der Auricher Straße einen 55 Jahre alten Autofahrer. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

