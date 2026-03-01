PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 01.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Discobesucher schlagen sich

In einer Diskothek in der Gemeinde Südbrookmerland kam es am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, zwischen zwei Gästen zu einer hinterher nicht mehr nachzuvollziehenden Auseinandersetzung, die in einer Schlägerei endete und beide am Ende leicht verletzt wurden. Die beiden Gäste, ein 36-Jähriger aus Norden und ein 19-Jähriger aus Großheide, wurden durch den Sicherheitsdienst getrennt und an die Polizei übergeben. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Autos beschädigt und Polizist angegriffen

Nachdem die Polizei am frühen Sonntagmorgen in die Christrosenstraße gerufen worden war, weil dort ein 20-Jähriger aus Großefehn auf einem Grundstück randalierte, dieser aber vor Ort nicht mehr angetroffen werden konnte, wurde die Polizei gegen 05:00 Uhr erneut alarmiert, weil der junge Mann erneut vor Ort erschienen war und nun dort abgestellte Fahrzeuge beschädigte. Die Polizei traf den Mann vor Ort an und erteilte ihm einen Platzverweis. Da er diesem nicht nachkommen wollte sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich, bewarf einen Polizisten mit einem Feuerzeug und schlug ihm auch noch ins Gesicht. Der 20-Jährige beleidigte zudem mehrere eingesetzte Beamten und wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

   -keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

In der Nacht zu Sonntag gegen 01:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Pewsum festgestellt, dass der 37-jährige Führer eines Pkw unter dem Einfluss von Alkohol steht. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins wurde der Beschuldigte aus den Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Landkreis Wittmund

   -keine presserelevanten Ereignisse-

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 13:03

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 28.02.2026

    Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Einbruch in ein Firmengebäude Wiesmoor - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Firmengebäude eines Autohauses in der Hauptstraße in Wiesmoor ein. Bei der Tat wurde Inventar entwendet. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei. Trunkenheit im ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 19:39

    POL-AUR: Aurich - Überfall auf Schmuckgeschäft

    Aurich (ots) - Aurich - Überfall auf Schmuckgeschäft Am Freitag ist in Aurich ein Schmuckgeschäft überfallen worden. Die derzeit unbekannten Täter betraten gegen 17:45 Uhr den Juwelier am Marktplatz / Ecke Lilienstraße und erbeuteten diverse Schmuckartikel. Sie flüchteten anschließend fußläufig in Richtung eines angrenzenden Geldinstituts. Die Mitarbeiterin in dem Geschäft blieb unverletzt. Vor dem Geldinstitut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren