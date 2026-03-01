Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 01.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Discobesucher schlagen sich

In einer Diskothek in der Gemeinde Südbrookmerland kam es am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, zwischen zwei Gästen zu einer hinterher nicht mehr nachzuvollziehenden Auseinandersetzung, die in einer Schlägerei endete und beide am Ende leicht verletzt wurden. Die beiden Gäste, ein 36-Jähriger aus Norden und ein 19-Jähriger aus Großheide, wurden durch den Sicherheitsdienst getrennt und an die Polizei übergeben. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Autos beschädigt und Polizist angegriffen

Nachdem die Polizei am frühen Sonntagmorgen in die Christrosenstraße gerufen worden war, weil dort ein 20-Jähriger aus Großefehn auf einem Grundstück randalierte, dieser aber vor Ort nicht mehr angetroffen werden konnte, wurde die Polizei gegen 05:00 Uhr erneut alarmiert, weil der junge Mann erneut vor Ort erschienen war und nun dort abgestellte Fahrzeuge beschädigte. Die Polizei traf den Mann vor Ort an und erteilte ihm einen Platzverweis. Da er diesem nicht nachkommen wollte sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich, bewarf einen Polizisten mit einem Feuerzeug und schlug ihm auch noch ins Gesicht. Der 20-Jährige beleidigte zudem mehrere eingesetzte Beamten und wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

In der Nacht zu Sonntag gegen 01:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Pewsum festgestellt, dass der 37-jährige Führer eines Pkw unter dem Einfluss von Alkohol steht. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins wurde der Beschuldigte aus den Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell